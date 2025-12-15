Juvenal Olmos entregó una mirada crítica, pero a la vez realista, sobre la llegada de Hernán Caputto a la banca de Coquimbo Unido, club que viene de una histórica temporada coronada con el título y que decidió iniciar un nuevo ciclo tras la salida del “Chino” González, hoy en Querétaro de México. En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el ex DT analizó los desafíos que enfrentará el nuevo entrenador aurinegro.

De entrada, Olmos apuntó a uno de los aspectos que, a su juicio, más le han jugado en contra a Caputto a lo largo de su carrera. “Es algo ‘imprudente’ en su carrera… cuando se apuró en tomar la U, en las declaraciones de Ñublense”, lanzó, recordando episodios donde el técnico tomó decisiones apresuradas que terminaron condicionando su proceso.

Hernán Caputto es el nuevo DT de Coquimbo Unido tras la salida de Esteban González (Foto: Javier torres/Photosport)

En esa misma línea, el exseleccionador nacional profundizó en el perfil del entrenador, señalando que los problemas de Caputto no pasan por lo futbolístico. “No le ha jugado en contra su capacidad táctica, sino que su carácter fuera de la cancha, en las declaraciones y todo eso”, afirmó Olmos, dejando en claro que el desafío en Coquimbo será también de manejo personal y comunicacional.

Pese a esas críticas, Juvenal Olmos ve esta etapa como una oportunidad clave para el técnico. “Hoy le toca de nuevo un desafío importante”, señaló, destacando que Coquimbo no es un club menor y que el contexto actual le permite trabajar con menos presión que en experiencias anteriores, como su paso por Universidad de Chile.

Incluso, Olmos relativizó las exigencias inmediatas en el puerto pirata, entendiendo el proceso que viene tras el título. “Clasificando el próximo año a Copa Sudamericana, copas internacionales, está hecho ya”, sostuvo, recordando que el ‘Pirata’, “nunca armó un plantel para ser campeón este año”, lo que baja la vara respecto a la obligación de repetir el logro.

Así, la visión de Juvenal Olmos combina advertencia y respaldo: Caputto tiene las herramientas futbolísticas para conducir al campeón, pero deberá demostrar que aprendió de sus errores pasados. En Coquimbo Unido, con un plantel en reconstrucción y objetivos más aterrizados, el nuevo DT tendrá la chance de consolidarse… o de confirmar las dudas que todavía persiguen su carrera.

DATOS CLAVE

Juvenal Olmos analizó la llegada de Hernán Caputto a la banca de Coquimbo Unido (campeón actual).

Olmos señaló que lo que le ha jugado en contra a Caputto no es su capacidad táctica, sino su “carácter fuera de la cancha” y ser “imprudente” en su carrera (recordando su paso por la U y Ñublense).

El ex DT considera que clasificar a copas internacionales (Copa Sudamericana) sería un éxito para Caputto en Coquimbo Unido.