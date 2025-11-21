En Colo Colo ya tienen confirmada la primera salida del plantel para cuando termine la temporada, donde restan solo tres partidos por la Liga de Primera 2025.

Se trata de un jugador que se transformó en un histórico y que tenía contrato vigente hasta 2026, pero con la dirigencia llegaron a un acuerdo para poner fin anticipado al vínculo.

Es nada más que Óscar Opazo, el lateral de 35 años, quien no está en los planes del cuadro popular para la siguiente temporada, por lo que quedará en libertad de acción con miras al próximo mercado de fichajes.

El Torta, no pudo reencontrarse con su mejor versión en el Cacique tras el breve paso que tuvo en Racing de Avellaneda en 2023, donde en su vuelta fue constantemente criticado, incluso el año pasado perdió la titularidad ante Mauricio Isla.

Según información de TNT Sports, hubo mutuo acuerdo entre el futbolista y el club para poner fin a esta relación contractual, que se estiró por ocho temporadas en total.

Cabe recordar que actualmente Opazo se encuentra en rehabilitación luego de una intervención quirúrgica, por una lesión de meniscos en su rodilla izquierda.

En esta última campaña alcanzó a disputar 15 partidos, donde no pudo anotar ni asistir. De todas formas, en su larga etapa en Macul logró nueve títulos: 3 de Primera División, 2 Copa Chile y 4 Supercopa.

Ahora la gerencia deportiva que lidera Daniel Morón ya trabaja en la búsqueda de nuevos laterales, tras el pedido que hizo el entrenador Fernando Ortiz.

Óscar Opazo disputó más de 200 partidos con Colo Colo. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

