Colo Colo disputó un encuentro amistoso ante Puerto Montt en el sur de nuestro país, en el que los ‘Albos’ cayeron por 2-1 ante el conjunto puertomontino, en un duelo preparatorio para lo que será la recta final del torneo nacional.

Sobre lo que fue este partido, el ex futbolista y entrenador, Claudio Borghi ocupó su espacio dentro del programa ‘Equipo F’ de ESPN y mostró toda su preocupación por lo que fue el rendimiento de los dirigidos por Fernando Ortiz.

“Hoy algunas cosas quedaron muy claras, si yo no juego hace mucho tiempo, hay un partido amistoso y el técnico me da la posibilidad de jugar, tengo que tratar de que esos minutos que me da, ser de su convencimiento para que me tenga en cuenta”, comenzó señalando Borghi.

A pesar de ser un amistoso, el ‘Bichi’ no duda en que el entrenador ‘Albo’ quedó con más preguntas que certezas por lo que fue el rendimiento de ciertos jugadores, que debían asomar como opción pensando en esta parte final del año.

Gutiérrez es uno de los jugadores que preocupa a Borghi | Foto: Photosport

“El técnico creo que sacó muy pocas cuentas a favor, porque mucha gente dice que es un partido amistoso y acá sacan muchísimas conclusiones, por temas de rendimientos”, remarcó.

Los dos jugadores que preocupan a Borghi

Concluyendo, Borghi mostró su gran preocupación por lo que ha sido el rendimiento de estos dos jugadores de Colo Colo tras lo que fue este compromiso ante Puerto Montt.

“A mí dos jugadores me preocuparon hoy, Daniel Gutiérrez y Bruno Gutiérrez, me preocupan bastante”, cerró