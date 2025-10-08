Este miércoles Colo Colo visita a Deportes Puerto Montt en partido amistoso en medio del receso por el Mundial Sub 20, donde el entrenador Fernando Ortiz está aprovechando de probar nuevas piezas en el cuadro popular.

Y dentro de los movimientos, esta jornada el técnico argentino sorprendió con la inclusión del lateral Cistián Riquelme como puntero, teniendo en cuenta las ocho bajas del Cacique para este viaje a la Región de Los Lagos.

El ex Everton de Viña del Mar había sumado minutos en solo siete partidos desde su arribo a Macul en julio del 2024.

Pero respondió con creces a la oportunidad que le dio el Tano, pues abrió el marcador a los 33 minutos del primer tiempo en el Estadio Chinquihue, apareciendo como centrodelantero.

Todo partió con un saque largo del arquero Eduardo Villanueva, el que cruzó toda la cancha, a lo que el jugador de 21 años procedió a bajar el balón con el pecho y luego definir sobre el arquero Kevin Catalán.

Este es el primer gol de Cristián Riquelme con la camiseta de Colo Colo, después de un año y tres meses en la tienda alba.

Mira el VIDEO a continuación: