Universidad de Chile debe definir el futuro de una diversa lista de jugadores en el actual mercado de fichajes. Uno de los futbolistas en cuestión, puede cruzar la vereda en el sur del país.

Si bien estuvo a préstamo durante todo 2025, aún figura en los registros azules. Su panorama en el club dueño de su pase es incierto, por lo que todo indica que buscará una nueva cesión. Ese es el caso de Jeison Fuentealba.

Luego de coronarse campeón y ascender con Universidad de Concepción, el mediocampista creativo de 22 años comenzó a ser observado por Deportes Concepción. Así lo reveló Sabes Deportes.

“El León de Collao va con todo por el fichaje del volante Jeison Fuentealba. Sí, el mediocampista que explotó en la UdeC 2025 y que fue pilar en el ascenso a la Primera División“, comenzó señalando el medio.

Luego, agregó: “Deportes Concepción gestiona el fichaje del futbolista para el 2026 y ya está conversando con la Universidad de Chile de manera formal para agilizar la situación y lograr un pronto acuerdo“.

Jeison Fuentealba pertenece a Universidad de Chile e interesa en Deportes Concepción. (Imagen: Photosport)

Pertenece a Universidad de Chile: el 2025 de Jeison Fuentealba

Durante la reciente campaña, el crack mencionado disputó una totalidad de 34 compromisos con Deportes Concepción. En dichos encuentros, marcó seis goles y aportó con una asistencia.

¿Jugará en los lilas en 2026? Está por verse. Según lo informado por el sitio aludido, las tratativas están avanzadas y, de no haber cambios en el plan, se mantendrá en la Región del Biobío.

En resumen:

A pesar de que su pase pertenece a la U, el volante creativo no tiene garantizado un puesto en el esquema de Francisco Meneghini. Ante esta incertidumbre, Deportes Concepción ha irrumpido con fuerza para quedarse con sus servicios: