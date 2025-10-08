Este miércoles el plantel de Colo Colo viajó por la mañana a Puerto Montt para jugar un partido amistoso esta noche ante el cuadro local en el Estadio Chinquihue.

El entrenador Fernando Ortiz convocó a lo mejor que tiene a disposición, incluido Arturo Vidal.

El King tiene una nueva función en el equipo del Tano, ya que ahora está designado como volante de contención, tal como lo señaló anoche el técnico argentino en entrevista con ESPN.

Arturo Vidal acata la decisión de Fernando Ortiz en Colo Colo

Si bien en un principio este cambio no habría sido del gusto del mediocampista de 38 años, no le ha quedado de otra que acatar la orden del ex Santos Laguna.

Así lo comentó esta jornada al hablar con los medios en su llegada al Aeropuerto de Santiago, donde recordó que con Jorge Almirón también había jugado un par de partidos en este puesto más retrasado.

“Era una posición que yo sabía que en algún momento la iba a ocupar, la ocupé dos o tres partidos con Almirón, que me gustó mucho y él siempre me dijo que esa era mi posición”, comenzó respondiendo.

“Pero como a veces al equipo le faltaba más llegada al área, más opciones de gol, por eso de repente jugaba más arriba”, añadió.

Arturo Vidal acata el cambio de posición que le ordenó Fernando Ortiz en Colo Colo. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

En esa línea, Vidal se alineó con la orden de Ortiz para esta última parte de la temporada.

“Pero ya con el profe hablamos ahora y decidimos que esa es la mejor posición para poder manejar más el partido y salir bien de atrás que es lo más importante”, cerró el bicampeón de América.