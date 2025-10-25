En Colo Colo tienen novedades este sábado a dos días del partido contra Deportes Limache, que cerrará la fecha 25 de la Liga de Primera 2025.

Esto porque se conoció el paradero del entrenador Fernando Ortiz, quien había viajado de urgencia a Argentina por un trámite personal, lo que inquietó a varios en el entorno del Cacique.

Lo cierto es que el Tano pidió permiso para cruzar la cordillera y ausentarse del entrenamiento del viernes, dejando los trabajos a cargo de su asistente, el mexicano Juan Pablo Rodríguez.

El motivo es que necesitaba firmar unos documentos de forma presencial en su país, por lo que no demoró en volver.

Es más, este sábado ya se le vio de regreso en el Estadio Monumental dirigiendo la práctica, lo que fue exhibido por el propio club a través de varias imágenes del entrenamiento en las redes sociales.

Captura de la publicación de Colo Colo.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. Deportes Limache?

El partido de Colo Colo ante Deportes Limache está programado para este lunes 27 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Nacional, pues los albos dejan el Estadio Monumental por esta ocasión para que la cancha se recupere de los conciertos realizados este mes.