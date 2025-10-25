Este fin de semana no hay descanso en Colo Colo, ya que juegan el lunes contra Deportes Limache por la fecha 25 de la Liga de Primera, partidos que se disputará desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional.

Y en la previa de este compromiso, habló en conferencia de prensa el defensa Emiliano Amor, quien es uno de los referentes del actual plantel de Cacique, que podría estar viviendo sus últimas semanas en el Estadio Monumental.

Esto porque termina contrato en diciembre y su desempeño tendrá que ser evaluado para ver si le renuevan o todo termina como en 2024, cuando en un principio no entró en los planes para el 2025.

Es más, Amor estuvo un par de meses fuera de la institución e incluso casi ficha por San Lorenzo de Almagro. Pero finalmente recibió el llamado de emergencia del gerente deportivo Daniel Morón para volver a casa por una temporada más, tras la venta de Maximiliano Falcón al Inter Miami.

Ante los medios, el zaguero argentino de 30 años se refirió a lo que espera a futuro, donde todo parece indicar que quiere quedarse en Chile.

“Obviamente con mi familia estamos muy contentos acá, estamos ya establecidos. Estamos tranquilos, estamos cómodos, pero queremos seguir con muchos más desafíos”, respondió.

“Hay muchas cosas que hacemos externas, que creo que no es el espacio para decirlo acá, pero sí, creo que me gustaría, a mi familia nos gustaría quedarnos. Ya veremos cómo prosigue todo, creo que lo importante es el día a día”, añadió sobre sus proyectos personales.

Emiliano Amor ha sido titular en los últimos partidos de Colo Colo. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Ya habló con el DT de Colo Colo

En la misma línea, reveló que ya ha conversado sobre el término de contrato con el entrenador Fernando Ortiz, quien lo ha tratado de tranquilizar al respecto.

“He hablado con el técnico y me ha marcado mucho eso, que viva el día a día, que no me preocupe por el término del contrato, sino que dé lo mejor. Así que intento hacer lo mejor posible día a día, estar presente y no preocuparme de lo que va a pasar en diciembre”, completó el seleccionado sirio.

Cabe consignar que el viernes el sitio AS Chile publicó que el trasandino había recibido dos ofertas desde Brasil para cuando quedara libre, pero las habría rechazado inmediatamente.