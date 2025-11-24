Colo Colo volvió a ganar y, por primera vez en todo este 2025, logró conseguir tres triunfos consecutivos en la Liga de Primera. Con goles de Lucas Cepeda, Javier Correa, Víctor Felipe Méndez y Salomón Rodríguez, los Albos sumaron tres valiosos puntos ante Unión La Calera que los dejan momentáneamente en el séptimo puesto de la tabla de posiciones consiguiendo un cupo a Copa Sudamericana.

El ‘Cacique’ viene recién -bastante tarde- sacudiéndose de un año más que irregular que costó incluso la salida del técnico Jorge Almirón. Tras la llegada de Fernando Ortiz la misión era más que clara: por lo menos, meterse en puestos de clasificación a copas internacionales.

Fernando Ortiz se enfoca en los siguientes encuentros antes de dar por sentada su continuidad en Colo Colo (Foto: Photosport) Felipe Zanca/Photosport

Pese a que hoy el ‘Tano’ ha logrado de cierto modo sacar al equipo del pozo en el que estaba sumergido, su continuidad para 2026 sigue siendo un misterio total en Macul. Al menos así lo dio a entender el propio DT este domingo en conferencia de prensa tras el triunfo sobre los ‘Cementeros’.

Fernando Ortiz deja en entrever su futuro en Colo Colo

Si bien Ortiz está sacando la tarea adelante con su seguidilla de triunfos, el otrora estratega del América de México se mantuvo cauto en cuanto a su futuro: “no, no me proyecto a un futuro“, comenzó diciendo.

Y es que el próximo fin de semana, Colo Colo debe enfrentar a uno de sus rivales directos en la lucha por meterse en Copa Sudamericana y, por ello, el ‘Tano’ prefiere mantener la cautela: “El viernes tenemos una final con un rival directo para poder clasificar a la copa. Cometería un pecado en mi cabeza si pensaría después de Cobresal, mi mente está ya puesta en Cobresal, disfrutando el día de hoy, pero lo más importante es el viernes”.

Incluso, aseguró que sus dirigidos tampoco tienen pensado en darse un relajo siquiera en los entrenamientos: “Tranquilidad no, si entramos en una tranquilidad de saber que estamos en el objetivo por trazar. Ellos tienen que disfrutar el día de hoy, saben que han conseguido sacar un triunfo importante en casa, con nuestra gente que también pudo disfrutar de su equipo, pero no hemos logrado nada. La verdadera final la tenemos el viernes con Cobresal, en una cancha muy difícil, donde tenemos que dar otro paso importante”, sentenció.

DATOS CLAVE

Colo Colo logró tres triunfos consecutivos en la Liga de Primera 2025 con la victoria 4-1 ante Unión La Calera.

Los goles del triunfo albo fueron anotados por Lucas Cepeda, Javier Correa, Víctor Felipe Méndez y Salomón Rodríguez.