Arturo Vidal arrancó en el banco de suplentes ayer en la victoria de Colo Colo sobre Unión La Calera, pero de igual manera se las ingenió para ingresar en el segundo tiempo y hacer de las suyas.

Para mala suerte del ‘King’, el ex jugador del Bayern Múnich tuvo una fuerte entrada que le costó una tarjeta amarilla, situación por la cual no podrá decir presente este viernes cuando Colo Colo tenga que enfrentar a Cobresal en el norte del país.

En zona mixta, el jugador fue consultado por su suplencia y su respuesta no le gustó para nada a los hinchas de Colo Colo: “Vengo de una lesión. No fui suplente porque hay alguien mejor que yo”, dijo.

Vidal asegura que no fue suplente porque haya alguien mejor que él. | Foto: Photosport

Eso sí, Vidal reconoce que había compañeros que físicamente estaban en un mejor tono que él: “Sí físicamente había mejores porque hace cuatro semanas que no juego, solo he entrenado y es difícil meterse faltando tan poco para terminar el campeonato”.

Vidal no se hace problemas y asegura que está para ayudar al equipo, diciendo que “Lo tomo con tranquilidad, el equipo lo hizo espectacular y el que gana siempre sigue. Eso es lo importante, que el equipo se metió en carrera”.

Arturo Vidal no estará disponible para el crucial partido de Colo Colo ante Cobresal este viernes, pero sí podrá decir presente la próxima semana cuando el Cacique cierre la Liga de Primera 2025 recibiendo a Audax Italiano en el Estadio Monumental.

En síntesis

Colo Colo derrotó por 4-1 a Unión La Calera en la Fecha 28 de la Liga de Primera 2025.

Arturo Vidal aseguró que no fue suplente porque hay un jugador mejor que él.