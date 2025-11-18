Mientras que Colo Colo prepara su próximo partido contra Unión La Calera, por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025, en paralelo la dirigencia de Blanco y Negro trabaja con miras a la temporada 2026.

Lo primero es revisar los contratos que terminan en diciembre, donde hay cinco jugadores que finalizan sus vínculos. Estos son Sebastián Vegas, Mauricio Isla, Óscar Opazo, Alexander Oroz y Emiliano Amor.

Este último volvió al Cacique a inicios de campaña luego de haberse ido tras el cierre del Campeonato Nacional y la Supercopa 2024, cuando su contrato no había sido renovado. Pero más tarde lo fueron a buscar de emergencia tras la partida de Maximiliano Falcón al Inter Miami de la MLS.

El zaguero argentino firmó por una temporada y ahora aclaró dudas respecto a su futuro. En conversación con DSports, dio a conocer que ya inició conversaciones con los dirigentes.

“Ya hablé con los directores y con el técnico y me dijeron que no me preocupe por lo que llegue a pasar. Intento hacerles caso, a veces lo puedo hacer, otras no”, comenzó respondiendo.

“Espero dejar a Colo Colo clasificado a una copa si es que me toca irme. Y si es que no, a mí me encantaría quedarme, lo he dicho varias veces. Ahí se verá a final de campeonato”, agregó sobre sus intenciones.

En la misma línea, señaló que está bien lo que le encargó la dirigencia, de solo enfocarse en lo futbolístico, por ahora.

“No, es algo que creo que está bien y que tenemos que focalizarnos en los nueve puntos que tenemos, que es lo más importante”, concluyó el defensor de 30 años.

Cabe recordar que el seleccionado sirio llegó a Colo Colo en 2021, donde hasta el momento ha conseguido seis títulos. En la presente campaña lleva 26 partidos disputados, aunque con hartas críticas por su rendimiento.

En el segundo semestre, ha tenido mayor continuidad por la lesión de Alan Saldivia y las constantes suspensiones de Sebastián Vegas.

Emiliano Amor se refiere a su futuro en Colo Colo. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)

