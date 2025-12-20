Universidad de Chile acelera la contratación de su nuevo entrenador. Ante la inminente salida de Gustavo Álvarez, la directiva laica afina los detalles para cerrar la llegada de su reemplazante.

¿De quién se trata? Renato Paiva. El DT portugués tiene su arribo encaminado, por lo que de no presentarse sorpresas, desembarcará en el país para estampar su firma durante los próximos días.

Y, para agilizar dicho proceso, el estratega luso tuvo que realizar un notable gesto. Al menos, así lo reportó el periodista José Tomás Fernández a través de su cuenta de X: entregó pormenores de las negociaciones.

“Renato Paiva rebajó sus pretensiones salariales, llegó a un acuerdo económico con la gerencia deportiva de la U y aguarda por el OK de la cúpula del directorio de Azul Azul para ser el sucesor de Gustavo Álvarez”, lanzó.

Cabe consignar que el mismo director técnico reconoció su deseo de dirigir en Universidad de Chile. Lo categorizó entre los clubes grandes de Sudamérica y confesó que quiere asumir el desafío.

Renato Paiva se acerca a pasos agigantados a Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

Renato Paiva, el inminente nuevo DT de Universidad de Chile

Durante 2025, el entrenador en cuestión pasó por Botafogo y Fortaleza. En total entre los dos equipos, estuvo al mando en 33 compromisos, registrando 13 victorias, seis empates y 14 derrotas.

Ante tal panorama, Universidad de Chile se acerca a cerrar una telenovela de larga duración. La llegada de su nuevo comandante para la temporada 2026 es prácticamente un hecho.

