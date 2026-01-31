En Colo Colo no pueden creer lo sucedido en el debut por la Liga de Primera 2026, donde el Cacique se inclinó por 3-1 en su visita a Deportes Limache, equipo que sigue invicto ante el cuadro popular.

Hasta el momento, los albos no saben de triunfos este año, incluyendo los amistosos de pretemporada. Por lo que todas las miradas apuntan al entrenador Fernando Ortiz.

El técnico argentino está en deuda, ya que la campaña pasada no pudo cumplir con el piso que era clasificar al equipo a Copa Sudamericana, además de perder la Supercopa 2025 ante Universidad de Chile.

Hasta el momento lleva cinco meses a cargo del Eterno Campeón y sus días estarían contados, pues en el interior de Blanco y Negro se empiezan a abrir a una salida prematura del cargo.

Si bien el estratega de 48 años tiene contrato por todo este 2026, este sábado emergió la información que podría no llegar a dirigir el Superclásico, que está programado el domingo 1 de marzo por la quinta fecha del torneo.

Así lo dio a conocer el periodista Cristián Arcos en plena transmisión de Radio ADN, quien reveló un diálogo que tuvo con una fuente del interior de la concesionaria.

“Llega información mientras estamos al aire, viene del riñón de Colo Colo. Obviamente, me dicen ‘hay que tomárselo con calma'”, comenzó exponiendo.

A lo que el ‘Tenor Escritor’ agregó: “‘Si sigue así, no sé si llega al clásico’, es la respuesta”.

En Blanco y Negro ya se empieza a hablar de la salida de Fernando Ortiz. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

El rendimiento de Fernando Ortiz en Colo Colo

Hasta el momento, el Tano Ortiz ha dirigido 10 partidos oficiales al mando de Colo Colo, con cuatro triunfos, un empate y cinco derrotas. Esto da un rendimiento del 43,3%.

