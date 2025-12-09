Universidad de Chile cerró la temporada 2025 con la clasificación a la Copa Sudamericana 2026, asegurando su presencia internacional, pero también dejando varias cuentas pendientes.

Uno de los más sensibles para Azul Azul y el cuerpo técnico de Gustavo Álvarez es el impacto económico de no haber clasificado a la Copa Libertadores, torneo que genera ingresos mucho más altos tanto por premios como por derechos de televisión.

Esta diferencia se hace aún más evidente de cara al mercado de fichajes 2026. La directiva deberá evaluar cómo distribuir los recursos disponibles para reforzar el plantel, considerando que el dinero que habría ingresado por jugar la Libertadores habría permitido sumar refuerzos de mayor peso.

Un fuerte golpe recibió la U en la última fecha de la Liga de Primera | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Cuánto pierde la U por no disputar la fase de grupos de la Libertadores?

Las cifras oficiales de Conmebol 2025 son contundentes: participar en la fase de grupos de la Libertadores representa una cifra cercana a los 3 millones de dólares. En comparación, la U recibirá apenas 225 mil dólares por estar en la primera fase de la Sudamericana.

A esto se suma el “mérito deportivo”, donde la Libertadores otorga cerca de 330 mil dólares, mientras que la Sudamericana reparte un promedio de 115 mil dólares.

La diferencia es clara y tendrá un impacto directo en la planificación del equipo para la próxima temporada.

