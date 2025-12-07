Universidad de Chile se quedó con las ganas de clasificar a la Copa Libertadores de América, toda vez que hizo la tarea y venció a Deportes Iquique, pero un agónico gol de O’Higgins ante Everton aniquiló el sueño de los azules.

Para Romai Ugarte, destacado periodista nacional, la clasificación al máximo torneo continental no se perdió con el agónico gol de los celestes, sino que hace varias fechas con una particular decisión de Gustavo Álvarez.

“La clasificación se pierde en el partido ante La Serena, ahí fue. También con Católica… llegó el momento de restructuración”, dijo en diálogo con Bolavip Chile en relación al partido entre azules y papayeros donde el DT de la U decidió dosificar de manera inexplicable.

La U no entró a Copa Libertadores. | Foto: Photosport

Ahora, Romai apunta a lo que será y cómo se dará la salida del estratega que ya anunció su partida: “Vamos a ver si la salida de Álvarez será tranquila, si será problemática… vienen muchas cosas en Universidad de Chile”.

Contrario a muchos que tildan de fracaso la temporada de Universidad de Chile, Romai Ugarte es más cauto y asegura que “No creo que sea un fracaso. La U jugó igual de principio a fin y no cambió su forma”.

La U finalizó en el cuarto lugar de la Liga de Primera 2025 y se despidió hace varias fechas de la opción por el título, situación que terminó condenando a los azules a disputar la Copa CONMEBOL Sudamericana en la temporada 2026.

