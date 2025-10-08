Colo Colo buscará seguir en la senda del triunfo en la Copa Libertadores Femenina este jueves, cuando por la última fecha del Grupo C enfrente a San Lorenzo en busca del boleto para los cuartos de final del certamen continental.

Las Albas lideran su grupo con 6 puntos tras los triunfos ante Olimpia (Paraguay) y Sao Paulo (Brasil). Pese a los dos triunfos consecutivos, el equipo dirigido por Tatiele Silveira aún no asegura su clasificación a la siguiente ronda.

A las vigentes campeonas del fútbol chileno les bastará un empate para entrar en cuartos de final donde podrían enfrentar ni más ni menos que a Universidad de Chile si se dan algunos resultados.

@ColoColofem

Cuándo juega Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina

Colo Colo enfrentará a San Lorenzo este jueves 9 de octubre a las 20:00 horas en el estadio Nuevo Urbano de Buenos Aires

Quién transmite a Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina

El encuentro entre las Albas y las Santitas no tendrá transmisión televisiva por lo que sólo podrá verse online: para ello, debes descargar GRATIS la plataforma PlutoTV y sintonizar el canal Chilevisión Deportes. También podrás disfrutarlo en la app MiCHV.

Tabla de posiciones Grupo C Copa Libertadores Femenina