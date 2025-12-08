Este lunes se realiza la tradicional Gala Crack que premiará lo mejor del fútbol chileno en su temporada 2025, donde en la previa ya se supo que Colo Colo la rompió en una de las categorías.

Se trata de la oncena ideal del fútbol femenino, donde el Cacique que se coronó como tetracampeón el fin de semana ante Universidad de Chile y ahora aporta con ocho jugadoras en este equipo.

Estas son la arquera Ryann Torrero, las defensas Michelle Acevedo y la paraguaya Dahiana Bogarín. El mediocampo es completamente albo, con Yanara Aedo, Yastin Jiménez y Yessenia López. En el ataque, las colocolinas son la goleadora chileno-colombiana Mary Valencia y Yenny Acuña.

Quienes completan este XI ideal son la defensa Su Helen Galaz de Universidad de Chile, la lateral paraguaya María Paz Bogado de Coquimbo Unido y la atacante Vaitiare Pardo de Universidad Católica.

Cabe recordar que Colo Colo fue por lejos el mejor equipo de la temporada en el fútbol femenino, siendo campeón invicto con puntaje perfecto y en el plano internacional llegó a semifinales de Copa Libertadores.

Consignar que la elección de la oncena ideal del fútbol femenino 2025 fue coordinada por la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF).

Así quedó el equipo ideal del fútbol femenino 2025:

Arquera: Ryan Torrero (Colo Colo)

Ryan Torrero (Colo Colo) Lateral derecha: Michelle Acevedo (Colo Colo)

Michelle Acevedo (Colo Colo) Central derecha: Su Helen Galaz (Universidad de Chile)

Su Helen Galaz (Universidad de Chile) Central izquierda: Dahiana Bogarín (Colo Colo)

Dahiana Bogarín (Colo Colo) Lateral izquierda: María Paz Bogado (Coquimbo Unido)

María Paz Bogado (Coquimbo Unido) Volante derecha: Yanara Aedo (Colo Colo)

Yanara Aedo (Colo Colo) Volante central: Yastin Jiménez (Colo Colo)

Yastin Jiménez (Colo Colo) Volante izquierda: Yessenia López (Colo Colo)

Yessenia López (Colo Colo) Delantera derecha: Vaitiare Pardo (Universidad Católica)

Vaitiare Pardo (Universidad Católica) Delantera central: Mary Valencia (Colo Colo)

Mary Valencia (Colo Colo) Delantera izquierda: Yenny Acuña (Colo Colo)

El equipo ideal del fútbol femenino 2025.

