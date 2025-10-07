Colo Colo femenino dio el batacazo en la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores y venció al subcampeón del Brasileirao, Sao Paulo. A su vez, Universidad de Chile consiguió su segundo empate en el certamen igualando sin goles ante Libertad. Pese a que ambas ocupan posiciones diferentes en sus respectivos grupos, ambas escuadras tienen aún chances tanto de avanzar como de despedirse del torneo.

Las albas son líderes del grupo C con seis puntos tras imponerse a su par de Brasil. Fue un 1 a 0 con gol de Mary Valencia que logró dejar al “Cacique” a tiro de cañón para avanzar a cuartos. Pese a que muchos creyeron que la clasificación ya estaba sellada, aún resta un pasito más para que las de Tatiele Silveira concreten aquello.

El equipo de Cristóbal Jiménez por su parte se encuentra en el tercer lugar del grupo D con dos puntos. Igualó sin goles ante Nacional en la primera fecha y ahora por el mismo marcador ante Libertad.

El cuadro de Macul la tiene más fácil para acceder a la llave de ocho mejores: un empate les bastará para conseguirlo. En tanto, las azules deben sí o sí vencer al líder de su grupo (Deportivo Cali) si quieren meterse en cuartos de final.

Y ojo, hinchas de los dos clubes más populares de Chile. De darse ciertos resultados, Colo Colo y U. de Chile femenino pueden enfrentarse en cuartos de final.

¿Habrá clásico? la fórmula para que la U y Colo Colo se vean en cuartos de Copa Libertadores

En BOLAVIP sacamos la calculadora y te contamos las fórmulas para que albas y azules se vean las caras en cuartos de final de Copa Libertadores. Aquello es totalmente factible: el cuadro indica que las líderes del Grupo C se medirán ante la segunda del D y viceversa.

Como bien decíamos, un empate no solo le sirve a Colo Colo para clasificar, sino que además las deja como sólidas líderes del Grupo C. Un triunfo lógicamente también las dejará en la cima, ya que Sao Paulo y San Lorenzo (sus escoltas) tienen 3 unidades cada una.

Colo Colo Femenino busca meterse en los cuartos de final de Copa Libertadores (Foto: @ColoColoFem)

Para disfrutar de un clásico chileno femenino en Copa Libertadores, La U debe vencer al Deportivo Cali y que Libertad supere a Nacional. Así, chilenas y paraguayas quedarían con 5 puntos cada una y, si la diferencia de gol favorece a las guaraníes las azules serán segundas de su grupo.

Ahora, en caso de que la U se alce con el liderato ganándole por 3 o más tantos a las colombianas y Libertad no anota más de 2 ante el “Bolso”, el equipo de Cristóbal Jiménez será primero.

Universidad de Chile femenina se encuentra luchando por meterse en cuartos. Sí o sí necesitan ganar.

En tanto, si el “Ciclón” se impone a las de Tatiele Silveira, lo ideal es que Sao Paulo enrede puntos con Olimpia o, de ganar, que no sea por diferencias holgadas que mermen la diferencia de gol del “Cacique” ya que, en dicho contexto, sería ese el criterio para definir los lugares y se daría la chance de ser segundas para verse las caras con U. de Chile, eventualmente líder de su grupo.

Bien vale destacar que el Artículo 18 sobre las bases de la Copa Libertadores Femenina 2025 deja en claro que no hay impedimento para que se den choques de equipos de un mismo país: “Equipos de un mismo país podrán enfrentarse en los CUARTOS DE FINAL.”

¿Y podrían chocar también en semifinales?

La fórmula en dicho caso es más sencilla. Da igual el lugar en que accedan a los cuartos de final; la cosa es entrar allí y ganar sus respectivos duelos en la fase de ocho mejores. De darse aquello, habrá clásico chileno femenino en semifinales de Copa Libertadores.

Colo Colo y U. de Chile: fecha y hora de sus respectivos últimos partido en Copa Libertadores

Este jueves 9 de octubre será crucial para definir el destino de Colo Colo y U. de Chile femenino en Copa Libertadores.

En dicha jornada, las azules enfrentarán al Deportivo Cali desde las 16:00 horas. En tanto, las albas se verán las caras ante San Lorenzo desde las 20:00 horas.