Erick Pulgar se salvó de milagro de ser expulsado durante la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras que se disputa en el Estadio Monumental de Lima.

Corría el minuto 30 del primer tiempo cuando de manera inexplicable el mediocampista chileno pegó un tremendo planchazo sin pelota al defensor del Verdao, Bruno Fuchs.

La acción ocurrió cuando el juez argentino Darío Herrera detuvo el juego por una infracción, cuando un segundo a destiempo, Pulgar levantó el pie y clavó el zapatazo a la altura de la tibia de su rival.

Bruno Fuchs exhibe las consecuencias del planchazo de Erick Pulgar (Captura).

Pese a los intensos reclamos y las fuertes muestras de dolor de Bruno Fuchs, el árbitro trasandino sólo decidió amonestar al formado en Deportes Antofagasta. La jugada ni siquiera requirió revisión de VAR.

“Hay molestias en la banca de Palmeiras”, “Lo han salvado”, “Una roja que era clara”, fueron algunas de las reacciones en la transmisión de ESPN para Latinoamérica.

Datos clave…