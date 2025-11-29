Flamengo conquistó su cuarta Copa Libertadores y se transformó en el primer equipo de Brasil en ser tetracampeón del máximo certamen de clubes de Sudamérica. Erick Pulgar jugó un gran partido con el ‘Mengao’, pero el continente entero está indignado con el chileno.

Cerca de la media hora de la primera parte, el exjugador de la Fiorentina metió un duro planchazo sobre el defensor del Palmeiras, Bruno Fuchs. Para absolutamente todos, incluso para los relatores, el chileno se merecía la cartulina roja.

Lo insólito de la situación es que, si bien el árbitro no se percató de lo ocurrido, el VAR tampoco tomó acción sin siquiera llamar al juez, desatando la lógica furia de todos los torcedores del ‘Verdao’.

Furia en el continente contra Erick Pulgar

Para colmo de la situación, Flamengo fue totalmente dominador de las acciones ante Palmeiras en la segunda parte cuando, para la gran mayoría, debían estar con uno menos en el campo de juego.

Pulgar terminó incluso siendo clave en quites que pudieron significar jugadas de gran peligro a favor del ‘Verdao’, desatando la indignación total de todos en redes sociales… sí, incluso de chilenos.

Así reaccionaron los medios a la patada de Erick Pulgar

DATOS CLAVE

Erick Pulgar generó indignación continental al meter un duro planchazo al defensor de Palmeiras, Bruno Fuchs, sin ser expulsado.

La acción del chileno no fue sancionada por el árbitro ni revisada por el VAR, desatando la furia de los hinchas del Palmeiras.