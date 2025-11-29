Flamengo y Palmeiras animarán este sábado la gran final de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental de Lima. Será una definición de alto impacto continental y con un protagonista chileno como uno de los focos principales: Erick Pulgar, volante del “Mengao” y pieza clave del mediocampo del club brasileño.

El seleccionado nacional asoma nuevamente como titular en el equipo de Filipe Luís, en una cita que podría marcar otro capítulo dorado en su carrera. Pulgar ya sabe lo que es levantar este trofeo, luego de ganar este mismo certamen en 2022 junto a Arturo Vidal, y ahora podría repetir la historia en un presente donde su influencia futbolística es mucho más protagónica.

Erick Pulgar va por un importante récord esta tarde en Copa Libertadores (Photo by Michael Reaves/Getty Images)

Pero el desafío tiene un valor extra para el fútbol chileno. En caso de consagrarse campeón, el antofagastino se transformará en el segundo chileno en toda la historia en conquistar la gloria eterna en dos ocasiones, un registro que muy pocos han logrado y que lo pondría en un sitial privilegiado dentro del deporte nacional.

Hasta ahora, el único compatriota que ha conseguido el bicampeonato continental es Benjamín Kuscevic, quien alzó el trofeo en 2020 y 2021 con Palmeiras, aunque prácticamente sin nada de protagonismo. Pulgar, en cambio, podría hacerlo siendo protagonista, consolidándose como uno de los jugadores chilenos más destacados en el extranjero en la última década.

¿Cuándo y dónde ver la final de Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo?

La gran final entre Flamengo y Palmeiras está programada para este sábado 29 de noviembre, a partir de las 18:00 horas de Chile, en un Monumental de Lima que espera un ambiente cargado de tensión y expectativa. El choque reúne a dos de los planteles más poderosos del continente y promete un partido de altísimo nivel.

El encuentro será transmitido en vivo por ESPN y la plataforma Disney+, donde los hinchas chilenos podrán seguir de cerca el sueño de Erick Pulgar, quien busca inscribir nuevamente su nombre en la historia grande de la Copa Libertadores.