El fútbol chileno llegó a su final en lo que fue su temporada 2025, en la que algunos de los equipos nacionales sacan cuentas alegres tras haber obtenido un cupo a competencias internacionales para el 2026.

Dentro de estos equipos sin duda que aparecen Coquimbo Unido, Universidad Católica y O’Higgins de Rancagua, quienes junto al ganador de la Copa Chile, dirán presente en la Copa Libertadores.

En las últimas horas, desde la CONMEBOL pusieron fecha y hora confirmada para lo que será este sorteo, en la que dos de los equipos nacionales verán acción de forma anticipada en la fase previa.

Se trata de O’Higgins de Rancagua y el ganador de la Copa Chile entre Huachipato y Deportes Limache, quienes comenzarán a ver acción en la Fase 2 del torneo y deben superar dos escollos para poder decir presente en la fase de grupos, en la que ya están asegurados Coquimbo y la UC.

O’Higgins espera por rival | Foto: Photosport

Fecha y hora confirmada para el sorteo de la Copa Libertadores

En las redes oficiales de CONMEBOL oficializaron el sorteo de las fases preliminares (Fase 1, 2 y 3) de la Copa Libertadores, la que se desarrollará el jueves 18 de diciembre a las 12:00 horas, en Luque, Paraguay

Para dicha fecha, O’Higgins de Rancagua y el ganador de la Copa Chile, conocerán a su rival de la Fase 2, en la que este podría venir de la ronda de Fase 1 o los que forman parte del bombo de esta fase.

Los dos representantes nacionales deberán afrontar un duelo de ida y vuelta en esta Fase 2, en la que los duelos están programados para la tercera semana de febrero (ida) y la cuarta semana del mismo mes (vuelta), en orden por definir.