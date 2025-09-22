Universidad de Chile enfrentará el partido más importante de los últimos años cuando este jueves enfrente a Alianza Lima por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, un título que los azules supieron conquistar en 2011 de la mano de Marcelo Díaz y Charles Aránguiz.

Uno que conquistó el trofeo continental hace catorce años fue el ex defensor Marcos González, quien en conversación con Bolavip Chile analizó la llave de vuelta frente a los peruanos y puso especial atención en la amenaza que puede significar Paolo Guerrero, pese a sus 41 años.

¿Será titular Paolo Guerrero en la revancha ante la U? (Getty Images).

“Paolo Guerrero es de los ‘9’ que…”

El recordado ‘Lobo del aire’ explicó cómo se debe marcar al goleador peruano: “Es de los ‘nueve’ que tiene el gol en todo momento y son complicados por eso, tu le das una chance o se la fabrican, y generalmente no erran esas oportunidades. Hay que estar cerca de él y tratar de que la pelota no le llegue, y si le llega, que no tenga la opción de girar o darle término a la jugada”, comentó.

Respecto a la edad del atacante, fue claro en descartar que eso juegue en contra de Guerrero: “Para mí los delanteros se ponen más peligrosos mientras más tiempo tienen en la posición. Son más letales, capaces de concluir la jugada con mayor tranquilidad. Ya lo han hecho muchas veces y eso les da un mayor porcentaje de gol. Quizás en recorrido de distancia disminuye, pero en cuanto a la cantidad de goles o las posibilidades de concretar crecen”.

Finalmente, González comentó las declaraciones del propio delantero, quien aseguró que confían en dar la sorpresa en Coquimbo: “Es parte de esta llave, porque son series parejas. No sacaron ventaja en Perú, incluso con un hombre menos, entonces claro, no es una llave fácil para ninguno de los dos”, cerró.