Universidad de Chile ya está enfocada en el partido de vuelta ante Alianza Lima. Luego del 0-0 de la ida por los cuartos de final de Copa Sudamericana, el cuadro azul recibirá a su rival de turno en la Región de Coquimbo.

En dicho compromiso, el conjunto dirigido por Néstor Gorosito se jugará la vida para intentar conseguir la clasificación a las semifinales: contará con el retorno de una leyenda internacional.

¿Su nombre? Paolo Guerrero. Tras perderse el primer enfrentamiento de la llave, el crack de 41 años trabaja a toda máquina para decir presente en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

En atención a la prensa en la previa de dicho encuentro ante los azules, lanzó: “Es lo que más uno anhela, estar nuevamente con el grupo. Esperemos que el día domingo sea un buen partido, sacar los tres puntos e ir con confianza a Chile”.

Tras ello, el experimentado atacante agregó: “Ya me siento mejor. No podía arrancar, no podía acelerar. Picar al 100%, pero bueno, ahí vamos. Espero estar al 100% para el día jueves”.

De esta manera, Alianza Lima intentará sacar réditos en ofensiva. Durante esta temporada, Paolo Guerrero ha jugado un total de 27 duelos y ha logrado aportar con 10 goles.

Paolo Guerrero estaría disponible para la revancha entre Universidad de Chile y Alianza Lima. (Créditos: Getty)

Cuándo juega Universidad de Chile vs. Alianza Lima

El compromiso, válido por la vuelta de los cuartos de final de Copa Sudamericana, se jugará el jueves 25 de septiembre. Está programado para las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.