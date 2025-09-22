Universidad de Chile prepara con todo lo que será su partido por los cuartos de final de vuelta por la Copa Sudamericana, en la que los ‘Azules’ recibirán en Coquimbo a Alianza Lima, con el gran objetivo de quedarse con la llave y avanzar a las semifinales.

Por lo que puede ser este duelo, un histórico del club como lo es Patricio Mardones conversó en exclusiva con Bolavip Chile y comentó por cómo ve la serie entre la U y Alianza Lima, en la que considera que de no mediar inconvenientes, el ‘Romántico Viajero’ debería obtener la clasificación.

“Como están dadas las condiciones, que yo creo que la U va a pasar, creo que el partido lo va a resolver, creo que algo puede pasar”, parte declarando Mardone.

Sobre lo que han sido los comentarios después del partido por parte del entrenador de Alianza Lima, Néstor Gorosito, el ‘Pato’ pide hacer oídos sordos a este tipo de conflictos y que el equipo se pueda enfocar con todo para lo que es este duelo de vuelta.

Gorosito ha encendido el partido de vuelta con sus dichos | Foto: Getty Images

“La U tiene que hacer su trabajo, que es ganar acá, pasar a la siguiente ronda, que eso es lo más importante, tiene el fútbol para hacerlo y por lo realizado, se ve un equipo que juega mejor que Alianza Lima. Ojalá lo consigan en Coquimbo, el hecho de que no haya público es importante, pero no creo que sea determinante para que la U clasifique”, remarca.

Concluyendo, Mardones nuevamente pidió en que la Universidad de Chile se enfoque de trabajar de buena forma este partido y no pensar en lo que digan los demás, en la que pide ignorar por completo cualquier tipo de comentarios que quieran calentar este duelo.

“Nada, el partido tiene que pensar solo en clasificar y jugar bien, si la U logra jugar bien, no debería tener mayores problemas para pasar. Da lo mismo lo que diga el ‘Pipo’, la U tiene que abocarse a jugar y no entrar en cosas que le puedan complicar su rendimiento”, cerró.