Universidad de Chile se alista para enfrentar a Alianza Lima por la revancha de los cuartos de final de Copa Sudamericana. Luego del 0-0 en el duelo de ida, el conjunto azul deberá vencer al elenco peruano para clasificar a semifinales.

Sin embargo, no será fácil: Paolo Guerrero ya advirtió a su rival de turno. El histórico delantero del cuadro limeño anticipó la definición continental en la Región de Coquimbo.

Este lunes, el atacante de 41 años conversó con la prensa tras el entrenamiento de Alianza Lima y adelantó el partido de vuelta ante los azules. ¿Qué dijo el mítico seleccionado peruano?

“Somos conscientes de que el jueves nos jugamos muchas cosas, y como tal, el grupo quiere hacer historia con el más grande del Perú. Queremos seguir ilusionados con esta Copa Sudamericana“, comentó.

En dicha línea, fue consultado sobre disponibilidad para el encuentro de este 25 de septiembre (21:30 horas) en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. “Yo estoy trabajando muy fuerte, yo quiero estar este jueves“, lanzó.

Paolo Guerrero adelantó la definición entre Universidad de Chile y Alianza Lima. (Créditos: Getty)

El mensaje para Alianza Lima antes de la revancha ante Universidad de Chile

Finalmente, Paolo Guerrero aludió a las sanciones que han recibido sus compañeros en la última semana. Por la liga local, hasta Néstor Gorosito recibió un feroz castigo.

“Se comenta mucho sobre las injusticias por las suspensiones y denuncias, pero ante un partido de tanta expectativa y en esta instancia de la Copa Sudamericana, necesitamos estar muy bien enfocados“, cerró.