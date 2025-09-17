Universidad de Chile ya está más que lista para enfrentar a Alianza Lima en Matute. Los azules llegan con la moral más que en alto tras haber ganado la Supercopa ante Colo Colo por goleada este fin de semana, panorama muy diferente al que atraviesa su próximo rival en Copa Sudamericana.

Y es que según informan desde Perú, el cuadro “Íntimo” perdería a una de sus máximas figuras para enfrentar a los azules, justo a poco más de un día del trascendental duelo de ida por los cuartos de final del certamen continental.

Se trata de Paolo Guerrero, máximo anotador de la historia en la Selección de Perú con 41 tantos, quien no podrá decir presente ante el cuadro de Gustavo Álvarez.

Paolo Guerrero será baja en Alianza Lima

Según informó el periodista Gerson Cuba a través de su cuenta de X: “Paolo Guerrero es baja mañana (este jueves 18) por molestias leves presentadas el día de hoy. Por eso ingresa Josué Estrada”.

Desde BOLAVIP Perú, señalan que: Sin duda, esta noticia representa un golpe considerable para las aspiraciones de Alianza Lima en la Copa Sudamericana y una preocupación adicional para los “íntimos“.

Paolo Guerrero sería baja sensible en Alianza Lima para enfrentar a la U (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

A su vez, indican que se desconoce el tiempo de recuperación, por lo que se especula que incluso podría no llegar al partido en Santiago: “La incertidumbre sobre la gravedad de su molestia y el tiempo de recuperación se suman a la decepción de no contar con su enorme goleador para un partido de tanta trascendencia”.

¿Cuándo y a qué hora juegan Universidad de Chile vs. Alianza Lima?

El partido entre Alianza Lima y Universidad de Chile por los cuartos de final de Copa Sudamericana se jugará este jueves 18 de septiembre (en plenas fiestas patrias) a contar de las 21:30 horas.