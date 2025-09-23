Fluminense y Lanús se miden en el estadio Maracaná de Río de Janeiro por los cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025. El segundo tiempo se retrasó por graves incidentes que involucran a la policía brasileña y a la hinchada del club visitante.

Según reportes desde el estadio, hubo represión policial con palazos de los efectivos policiales a hinchas de Lanús, en un sector donde hay familias que viajaron a ver el trascendental compromiso internacional.

De hecho, hay imágenes donde la policía agreden a fanáticos del cuadro Granate. Finalmente, los jugadores junto al árbitro tomaron la decisión de jugar el complemento luego de un entretiempo que se extendió por 36 minutos.