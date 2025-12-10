El fútbol chileno bajó el telón a lo que fue su temporada 2025, en la que algunos de los equipos nacionales sacan cuentas alegres tras haber obtenido un cupo a competencias internacionales para el 2026.

Entre estos equipos aparecen la Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal, en la que estos disputarán la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, en la que se enfrentarán en un encuentro a partido único para poder ingresar a la fase de grupos.

En las últimas horas, desde la CONMEBOL pusieron fecha y hora confirmada para lo que será este sorteo, en la que cada uno de los equipos nacionales conocerá a su rival de mismo país para avanzar a la fase de grupos del torneo.

Fecha y hora confirmada para el sorteo de la Copa Sudamericana

La U esperará por su rival en la Copa Sudamericana | Foto: Photosport

En las redes oficiales de CONMEBOL oficializaron el sorteo de las fases preliminares de la Copa Sudamericana, la que se desarrollará el jueves 18 de diciembre a las 12:00 horas.

Para dicha fecha se conocerán los dos enfrentamientos entre equipos chilenos para poder ingresar a la fase grupal de este torneo continental, en la que tan solo dos podrán conseguir ese objetivo.

El duelo dentro de esta ronda preliminar están pactados para lo que será la primera semana del mes de marzo, en la que dentro de este sorteo también se conocerá quien oficiará como local.