Este sábado a las 1700 se jugará en Asunción, específicamente en el Estadio Defensores del Chaco la gran final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli y Lanús de Mauricio Pellegrino.

Los brasileños dejaron en el camino a Independiente del Valle, en tanto, los granates vencieron a Universidad de Chile en un controvertido partido con dudosos fallos arbitrales.

De igual modo Chile estará presente en esta gran final, porque el juez del partido será el árbitro nacional Piero Maza.

