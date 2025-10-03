Gran sorpresa causó las palabras de Daúd Gazale en ‘Mundos Opuestos 3’, donde aseguró que él es el autor del mejor gol en la historia del fútbol chileno: un remate de fuera del área en un partido entre Deportes Concepción y Everton de Viña del Mar.

A diferencia de lo que afirma Gazale, Juan Cristóbal Guarello no está para nada de acuerdo con los dichos del ex delantero de Colo Colo: “Ja ja ja. Cómo será que yo me acordaba muy levemente de ese gol. Gazale tiene que rescatar algo de su carrera”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Daúd Gazale afirmó tener el mejor gol en la historia del fútbol chileno. | Foto: Photosport

En esa línea, el conductor de La Hora de King Kong hace un podio que contiene los mejores goles del fútbol chileno: “El gol de Rubén ‘Camión’ Vallejos (jugando por Deportes Puerto Montt a Santiago Wanderers), la rabona de Cataldo (Mauricio, a Universidad de Chile), el de Claudio Borghi (jugando por Audax Italiano ante Santiago Wanderers) …”.

“Está bien para que lo cuente en un reality. En cualquier otro lado se reirían de él, fue un jugador correcto que tenía muchas cualidades naturales, pero no tuvo divisiones inferiores y eso conspiró para que no le fuera mejor. Tenía talento natural, pero le faltaba la formación”, complementó sobre el ahora Chico Reality.

Lo cierto es que el fútbol chileno ha tenido varias maravillas a lo largo de su historia y, si bien el de Gazale fue un auténtico golazo, ha habido goles que bien le podrían competir el cetro del ‘mejor de la historia’ en el balompié criollo.

