Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026 llegan a su fin y solo queda definir al clasificado para el repechaje que saldrá entre Venezuela y Bolivia, quienes llegan con posibilidades a la última fecha.

Hasta el momento ya se conoce a los seis clasificados de forma directa para la Copa del Mundo: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay.

Mientras que los eliminados son Chile y Perú, quienes poco y nada dirán este martes en el cierre del proceso clasificatorio en esta parte del mundo.

La Vinotinto (18 puntos) y La Verde (17 puntos) jugarán en paralelo desde las 20:30 horas. Los llaneros enfrentarán en Maturín a Colombia y los altiplánicos al Brasil de Carlo Ancelotti en El Alto.

Quien se quede con el medio cupo irá a un nuevo sistema de repechaje para la Copa del Mundo, que debuta en la previa de este Mundial de 48 equipos.

Ahora, el clasificado de Conmebol no disputará directamente el cupo con una selección perteneciente a otra conferederación en partidos de ida y vuelta, como lo fue anteriormente.

El nuevo sistema de repechaje para el Mundial del 2026

En esta ocasión se jugará un mundialito entre seis equipos que disputarán dos cupos para la cita planetaria. Estos estarán repartidos en dos llaves de tres selecciones, donde el que tenga mejor ránking de cada zona accederá directo a la final. Cada cruce será a partido único.

Este repechaje intercontinental tendrá lugar en México entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo del 2026, con Guadalajara y Monterrey como sedes.

El Estadio Akron de Chivas de Guadalajara albergará una de las llaves del repechaje para el Mundial del 2026. (Foto: Simon Barber/Getty Images)

Hasta ahora el único clasificado es Nueva Caledonia de Oceanía (OFC), considerando que Nueva Zelanda clasificó directo al Mundial.

Falta por conocer los que irán al repechaje por Sudamérica (Conmebol), África (CAF), Asia (AFC) y dos de Norteamérica Concacaf. Mientras que los europeos (UEFA) tendrán una repesca entre ellos.