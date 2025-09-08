Luego de una extensa teleserie en donde se cayó un posible fichaje al Manchester United, Emiliano “Dibu” Martínez regresó con la cola entre las piernas al Aston Villa.

Si bien el trasandino ostenta el título de ser el mejor arquero del mundo, tiene aún la espinita de no haber jugado en algún club de gran renombre internacional. Aún así, el campeón del mundo se las arregla para seguir siendo indiscutido con la albiceleste.

Pocos dudan de la calidad de arquero que es el “Dibu”. Eso sí, elevarlo al nivel de jugadores como los inmensos Diego Armando Maradona y Lionel Messi, puede ser mucho.

Así lo hizo al menos su hermano Alejandro Martínez, quien para ponerle fin al debate sobre la permanencia del golero en el Aston Villa tras lo tensas que se tornaron las relaciones, no dudó en lanzar una polémica frase que causó algo de rechazo en todo el mundo.

La polémica frase del hermano del Dibu Martínez

Alejandro no dudó en comparar al “Dibu” con figuras de la talla de los dos más grandes jugadores de la historia de Argentina.

Hermano del Dibu Martínez desató altísima controversia en Argentina (Foto : Photosport)

“En Aston Villa es como Diego Maradona para Napoli. Le ha dado mucho… Como Sergio Agüero a Manchester City o Lionel Messi a Barcelona”, aseveró el hermano del golero trasandino generando rápidamente varias repercusiones.

Ahora, Emiliano Martínez deberá volver al Villa Park pero de seguro le espera un clima hostil. De momento, todo indica que el DT Unai Emery no lo quiere ver ni en pintura.