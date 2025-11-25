El Mundial 2030 tendrá una configuración inédita: los partidos inaugurales se disputarán en Argentina, Paraguay y Uruguay, mientras que el grueso del torneo se desarrollará en España, Portugal y Marruecos.

Este escenario ha abierto un fuerte debate en Sudamérica respecto de qué ocurrirá con el tradicional formato de Eliminatorias Conmebol, considerando que tres selecciones clasificarán automáticamente como anfitriones inaugurales.

La discusión no es menor. Desde hace décadas, el sistema de todos contra todos a dos ruedas es considerado el más competitivo del planeta y la reciente movida de la Conmebol que TODAS las selecciones clasifiquen ha generado preocupación.

En Chile miran con especial atención lo que acontecerá con las Eliminatorias | FOTO: Sipa/Photosport

“Le estás sacando su principal fuente de ingresos a las Federaciones”

Fue el reconocido periodista argentino Juan José Buscalia que en el programa Mano a Mano del canal de Youtube llamado “Denganche” que salió a explicar el impacto que puede llegar a tener esta situación.

“Si vos a las Federaciones de Sudamérica les sacás las Eliminatorias, le estás sacando su principal fuente de ingresos. Para poder sostener los 4 años de un periodo mundialista es vender derechos de televisión y la taquilla de local”, argumentó el comunicador trasandino.

“He estado averiguando que varias Federaciones no estarían de acuerdo que se deje en desuso el formato de Eliminatorias”, sentenció.

En síntesis…

El comentario de Juan José Buscalia reavivó la polémica sobre el futuro de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.