La selección chilena empató sin goles ante Uruguay en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas y terminó en el último lugar de la tabla de posiciones con 11 puntos, firmando la peor campaña en la historia de las clasificatorias todos contra todos.

Tras hacerse cargo de los últimos dos encuentros, el técnico interino Nicolás En conferencia de prensa, Córdova aseguró que con estos jugadores “demostramos que no estamos para ser últimos” y que a Uruguay no se le ganó por la falta de finiquito: “No concretamos las ocasiones”.

“Las sensaciones que se jugó un buen partido, se pudo equiparar a un gran rival, con muy buenos nombres, jugadores de muy buen nivel. Efectivamente hicimos este llamado para poder medir a los jóvenes, debutaron cinco jugadores en esta fecha FIFA, es lo que acordamos con la gerencia cuando hablamos de este mini proceso de acá a noviembre. Haciendo lo mismo no vamos a tener resultados distintos. Había que atreverse. Por lo menos los chicos rindieron, no vamos a esperar que hagan sus mejores partidos porque no es fácil. Esperemos que en los próximos amistosos también podamos probar y evaluar a otros que puedan empezar el nuevo proceso”, comentó el DT.

Nicolás Córdova dirigió los últimos dos partidos de Chile en las Eliminatorias (Photosport).

Córdova aseguró estar de acuerdo con las palabras de Marcelo Bielsa, quien al ser consultado por el nivel de CHile, aseguró que la Roja tiene varios jugadores jóvenes importantes que pueden liderar el nuevo proceso.

“No puedo estar más de acuerdo. Es así. Yo creo que él tiene súper claro los nombres y quiénes son. Sabemos perfectamente quiénes son y qué pueden dar. Creo que se puede dar un proceso lindo, competitivo para ir al Mundial. Seguramente cuando partan las Clasificatorias en 2027, después Copa América 2028, esas instancias son para refundar la selección. Independiente de quién esté en la banca, no se puede pretender ir a competirle a Brasil o Argentina para ser campeón. Hay que formar una selección para competir los próximos 10 años”, aseguró el técnico de la Sub-20.

En su reflexión, el entrenador dejó una fuerte reflexión de cara al futuro de La Roja: “A veces se cuestiona por qué en las juveniles no salimos campeones… saliendo sexto con la Sub 20 en el hexagonal estaríamos dentro del Mundial. Nuestro trabajo está ahí. Ojalá algún día ganar un Sudamericano, porque esos son los jugadores que vamos a tener después. Necesitamos un proceso para que podamos ir al Mundial. Es lo que todos queremos”, cerró.