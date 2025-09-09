En esta jornada se ponía punto final a lo que eran las Eliminatorias Sudamericanas, en la que sin duda uno de los duelos más atractivos era el que enfrentaba a Ecuador con Argentina.

En lo que fue en un apretado encuentro en Guayaquil, la Selección de Ecuador sumó un tremendo triunfo y venció por 1-0 a la Selección de Argentina con el solitario tanto de Enner Valencia.

El partido partió con todo, en donde a los 31 minutos la selección de Lionel Scaloni quedó con un jugador menos tras la expulsión de Nicolás Otamendi, quien bajó a Enner Valencia como último hombre, donde el juez Wilmar Roldán le puso la roja directa.

A minutos de terminar el primer tiempo, el conjunto de ‘La Tri’ logró abrir el marcador desde los doce pasos, en la que el goleador Enner Valencia anotó desde la pena máxima, venciendo a Emiliano Martínez.

Valencia fue la gran figura del triunfo de Ecuador | Foto: Getty Images

Para la segunda mitad, el conjunto local quedó también con un jugador menos tras la expulsión de Moises Caicedo, quien por doble amonestación, también dejó con uno menos a Ecuador.

Después de esta expulsión, el conjunto argentino buscó con todo poder lograr la igualdad en este partido, pero no lo consiguió y Ecuador finalmente se quedó con los tres puntos.

Tras finalizar estas Eliminatorias, la Selección de Ecuador terminó en el segundo lugar con 29 puntos, mientras que la Selección de Argentina se mantuvo en el primer puesto de la tabla con 38 unidades.