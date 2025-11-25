Tiago Nunes ya pasó el trago amargo en Liga Universitaria de Quito tras la dramática eliminación en Copa Libertadores de América ante Palmeiras hace un par de semanas, y ahora se concentra de lleno en la liga local.

El domingo pasado, el cuadro de la capital ecuatoriana enfrentó a Barcelona de Guayaquil, en donde un ex jugador de Universidad de Chile fue la figura del compromiso y anotó un golazo de antología que está rompiendo las Redes Sociales en Sudamérica.

Fernando Cornejo, quien pasó por el CDA en la temporada 2020, abrió el marcador al minuto de juego con una soberbia volea que dejó sin chance al arquero de su oponente. Después, eso sí, el compromiso terminó en un entretenido empate 2-2.

No es primera vez que Cornejo acapara miradas en Ecuador, toda vez que en el último tiempo se ha transformado en un jugador confiable y es de los más valorados por el único campeón de Copa Libertadores en Ecuador.

Ahora, el cuadro de Fernando Cornejo y Tiago Nunes se prepara para enfrentar a Independiente del Valle este viernes, donde el chileno buscará seguir en racha y darle más alegrías a los hinchas de Liga de Quito.

