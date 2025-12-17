Impacto mundial ha generado en las últimas horas el violento asesinato a balazos en plena viá pública de Mario Pineida, figura del Barcelona de Guayaquil. El lateral de 32 años fue acribillado por sicarios junto a su esposa quien también perdió la vida en el ataque.

Según reportes policiales y medios ecuatorianos el sangriento hecho se registró en el sector de Samanes 4, al norte de la ciudad, cerca de un local comercial. Horas después, jugadores y compañeros del fallecido llegaron al lugar del atraco.

El ataque, perpetrado por al menos dos personas a bordo de motocicletas, dejó además a otras personas heridas, entre ellas la madre del jugador, que fue trasladada a un centro médico. En el atentado también falleció la esposa de Pineida, mientras que el futbolista murió de manera instantánea a causa de los impactos de bala.

al MaGUAYAQUIL, ECUADOR – AUGUST 19: Mario Pineida of Barcelona SC fights for the ball with Samuel Xavier of Fluminense during a quarter final second leg match between Barcelona SC and Fluminense as part of Copa CONMEBOL Libertadores 2021 at Estadio Monumental Banco Pichincha on August 19, 2021 in Guayaquil, Ecuador. (Photo by Santiago Arcos-Pool/Getty Images)

Pineida, de 33 años, era una figura destacada del fútbol ecuatoriano y un referente en el equipo del Guayas. Formado en Independiente del Valle, defendió los colores de Barcelona SC desde 2016 con más de 180 partidos oficiales, además de haber pasado por clubes como Fluminense y El Nacional.

El asesinato se produce apenas horas después de que el presidente del club, Antonio Álvarez, reconociera públicamente que un jugador de Barcelona SC había solicitado protección especial por amenazas de muerte, sin especificar nombres.

El club, visiblemente consternado, confirmó el fallecimiento del jugador a través de un comunicado en redes sociales y pidió oraciones por su descanso.