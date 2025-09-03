La Selección Chilena tendrá sus últimos dos encuentros dentro de lo que son las Eliminatorias Sudamericanas, en la que el equipo que comanda Nicolás Córdova deberá enfrentarse ante Brasil y Uruguay.

El primero de estos dos duelos será ante la Selección Brasileña, la escuadra comandada por Carlo Ancelotti se verá las caras ante Chile y con su mejor arsenal de jugadores buscará sumar una importante victoria en el Estadio Maracaná, para despedirse de su gente en estas clasificatorias.

Para este compromiso, Brasil prepara un osado equipo para enfrentarse a Chile, en la que el DT italiano plantea un ofensivo 4-2-4 para su duelo ante la Selección Chilena, en la que Raphinha y Joao Pedro aparecen como las grandes amenazas para ‘La Roja’.

La formación que alista Carlo Ancelotti en Brasil es con: Allison Becker en portería; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhaes y Douglas Santos en la defensa; Casemiro y Bruno Guimaraes en el mediocampo; Estevao, Raphinha, Martinelli y Joao Pedro en el ataque.

Brasil venció a Chile por 2-1 en el partido en Santiago | Foto: Photosport

El duelo entre la Selección de Brasil y la Selección Chilena se disputará este jueves 4 de septiembre a partir de las 20:30 horas en el mítico Estadio Maracaná.