Nicolás Córdova entregó una renovada nómina de cara a los partidos de la Selección Chilena ante Brasil y Uruguay por las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. El entrenador de la Roja decidió no llamar a ningún integrante de la generación dorada.

Claudio Borghi se la jugó y en el programa ESPN F90 presentó un equipo con los jugadores que citó el entrenador, pero en base a su idea de juego la cual es con línea de tres.

“Jugando con la lista que tiene Nico Córdova y su cuerpo técnico, me atreví a hacer un pequeño equipo sobre lo que creo yo. Como formaría Chile”, adelantó el campeón del mundo con Argentina en México 1986.

Borghi decide formar con Thomas Gillier en el arco; Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán y Paulo Díaz en defensa; Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Rodrigo Echverría y Gabriel Suazo más adelantados; Luciano Cabral en creación; Darío Osorio y Lucas Cepeda en ataque.

Claudio Borghi confecciona un equipo con los nominados (Foto: Photosport)

¿Qué equipo tiene en mente Nicolás Córdova?

El entrenador de la Roja tiene un equipo en los planes para medirse ante Brasil este jueves a las 20:30 en el estadio Maracaná por las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo

En ese aspecto iría con Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic (Iván Román, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría; Darío Osorio (Luciano Cabral), Lucas Assadi; Ben Brereton y Lucas Cepeda.

De esta manera hay claras diferencias entre lo que propone Claudio Borghi y lo que proyecta Nicolás Córdova en cuanto a nombres.