Paraguay estará en la Copa del Mundo 2026. La Albirroja llegó con la clasificación abrochada a su partido ante Perú en el Estadio Nacional de Lima por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. Por aquello, los ánimos estaban por todo lo alto y aprovecharon el envión para vencer por 1-0.

El solitario gol lo anotó el mediocampista de River Plate, Matías Galarza, quien recibió un centro desde la izquierda, controló en el área y remató para poner el 1-0 definitivo a los 77’.

Gustavo Alfaro completa una gran campaña, pues tomó a la Albirroja con cinco puntos en seis partidos y en 12, logró sumar 23 unidades que le permiten clasificar de gran manera al Mundial.

Por su parte, Perú cierra en el penúltimo lugar con 12 puntos, sólo superando a Chile que terminó con 11 unidades.

Gustavo Alfaro cerró de gran manera las Eliminatorias con Paraguay. (Foto: Getty)

Paraguay vuelve a los Mundiales con Gustavo Alfaro

Recuperando su esencia histórica, Paraguay retorna a las Copa del Mundo luego de 16 años. Su última participación fue en Sudáfrica 2010 cuando llegó a los cuartos de final, instancia en la cual cayó ante España.

Luego de intentar jugar un juego distinto, con Gustavo Alfaro la Albirroja volvió a su esencia pragmática para hacerse muy fuerte en las Eliminatorias.