Este martes se jugará la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. Los clasificados directo al Mundial ya están definidos: Argentina que ganó la clasificatoria, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay.

Falta por definirse el séptimo cupo que entrega una plaza al repechaje. Venezuela y Bolivia llegan con chances a la última fecha. La Vinotinto llega con 18 puntos, mientras que la Verde con 17 unidades.

Venezuela recibe a Colombia en el estadio Monumental de Maturín. Por su parte, Bolivia será local ante Brasil en el estadio Municipal El Alto, en una cerrada definición, en la cual Chile no estuvo ni cerca de estar.

La Roja está en el último lugar con sólo 10 puntos y sólo puede aspirar a superar al penúltimo Perú que llega a la última jornada con 12 unidades. Ambas selecciones tuvieron una pésima Eliminatoria.

La Selección Chilena cierra ante Uruguay de Marcelo Bielsa

Chile cerrará ante Uruguay en el Estadio Nacional de Santiago, en lo que será el regreso de Marcelo Bielsa. La Celeste es tercera con 27 unidades, un sólo punto menos que Brasil. Por su parte, Perú recibirá a Paraguay que es sexto con 25.

Argentina llega como el principal líder con 38 puntos y visitará a Ecuador en el estadio Monumental de Guayaquil. La Tri es cuarta con 26 unidades.

Horarios de los partidos

20:00 | Ecuador vs. Argentina

20:30 | Chile vs. Uruguay

20:30 | Bolivia vs. Brasil

20:30 | Venezuela vs. Colombia

20:30 | Perú vs. Paraguay

Los horarios son hora de Santiago de Chile y Buenos Aires, Argentina.