La Selección Chilena cierra las Eliminatorias ante Uruguay este martes a las 20:30 en el Estadio Nacional. Chile viene de una caída ante Brasil por 3-0 en el estadio Maracaná en un partido donde se vio un renovado equipo.

ESPN entregó la probable formación ante la Selección Uruguaya, en la cual hay dos dudas. Una pasa en el mediocampo, ya que trabajó con Vicente Pizarro, Felipe Loyola e Ignacio Saavedra para los dos puestos en aquella zona.

La otra duda es en el centro de la delantera, ya que el entrenador probó la variante de ‘9’ tanto con Ben Brereton como con Bruno Barticciotto. En el caso de Barti, superó una molestia en el muslo que le impidió estar en el encuentro frente a la Selección Brasileña.

El posible once de la Roja es con Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Iván Román, Paulo Díaz, Matías Sepúlveda; Vicente Pizarro (Ignacio Saavedra), Felipe Loyola; Lucas Assadi; Lucas Cepeda, Ben Brereton, Emiliano Ramos.

Nicolás Córdova tiene dos dudas en el once de Chile. (Foto: Photosport)

Un Sub-20 como gran novedad

Además de Iván Román que ya fue titular en Brasil, Nicolás Córdova se la juega con Emiliano Ramos como gran novedad, quien haría su debut en la Selección Chilena adulta. El extremo de Everton es una de las grandes figuras que tendrá la Roja en la Copa del Mundo Sub-20 que se jugará en nuestro país.

También asoma como sorpresa Matías Sepúlveda en el puesto de lateral izquierdo y la inclusión desde el primer minuto de Lucas Assadi. Córdova además pasa de una línea de cinco a una de cuatro con respecto a lo que hizo en Río de Janeiro.