La selección chilena enfrentará a Uruguay de Marcelo Bielsa en el cierre de un proceso eliminatorio para el olvido. En caso de no ganar, el equipo que dirige interinamente Nicolás Córdova firmará la peor campaña de su historia en el camino a una Copa del Mundo.

Uno que decidió golpear la mesa tras el tercer fracaso clasificatorio fue el histórico Leonardo Véliz. En conversación con Bolavip Chile, el ‘Pollo’ detectó el gran problema en el fondo del fútbol chileno: “Desde que matemáticamente quedamos eliminados de un tercer mundial. Nadie ha hecho esfuerzo para decir: juntémonos, hagamos una mesa de técnicos, veamos con los entendidos qué tenemos que hacer con el fútbol chileno, porque vamos a volver a lo mismo”, aseguró.

“¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? No hay atisbos de mejorar el fútbol chileno desde la base, y ahí estamos. Justamente, Nico Córdova trabaja en la base, con la Sub-17, con la Sub-20, pero estamos todos preocupados de la adulta. Y en la adulta, imagínate, un equipo rejuntado que no le duró el combustible contra Brasil. Aguantó 30 minutos”, disparó.

Pollo Véliz fue muy crítico con el fracaso de la Roja en tres procesos clasificatorios (Photosport).

Pollo Véliz lapidó a estos dos titulares de La Roja

Para el histórico ex jugador de Colo Colo y Unión Española, ningún jugador de la selección chilena logró convencerlo ante Brasil: “Si tú me preguntas qué jugador destacó, ninguno. Me hablan de Cepeda porque hizo una jugada por aquí y allá, un amague, un remate, y nada más. Brereton, el mismo de siempre, perdió ese gol que nos podría haber dado ventaja. Yo sabía que en el segundo tiempo nos iban a pasar por arriba”, señaló.

“Ese es Chile. Y no podemos seguir pensando sólo en el entrenador de la selección adulta. ¿Quién aborda la base del fútbol? ¿Quién aborda un proceso?”, apuntó.

“Entonces hay que darle más importancia a eso, porque no tenemos un proyecto que abarque todo el país. No sé si el proyecto de Nicolás (Córdova) lo hace. No sé si contempla formar selecciones regionales en distintas ciudades, como era antes. Eso es lo que echo de menos, para poder sacar material de excelencia, para que a los 15 o 16 años los cabros ya estén con los mejores conocimientos, pero con entrenadores capacitados también”, sentenció.