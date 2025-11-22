En esta jornada, Jorge Sampaoli y su Atlético Mineiro tendrán una importante definición dentro de la Copa Sudamericana, en el que el conjunto brasileño disputará la final de este torneo ante Lanús de Argentina en Paraguay.

Previo a este duelo, una importante polémica es la que ha involucrado al ex entrenador de la Universidad de Chile y la Selección Chilena con otro viejo conocido de nuestro fútbol como lo es Sebastián Beccacece.

Beccacece, hoy en día es el entrenador de la Selección de Ecuador, la que en estos días previos disputó lo que fueron sus encuentros de Fecha FIFA en preparación al próximo Mundial.

¿El problema? Beccacece convocó al jugador del Atlético Mineiro, Alan Franco, quien vio participación en estos partidos con su selección, en la que en el último de los duelos ante Nueva Zelanda hizo una importante solicitud a la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Alan Franco sería baja en el equipo de Sampaoli | Foto: Getty Images

La petición era que a Alan Franco le dieran descanso para este partido ante Nueva Zelanda, pensando en lo que era la cercanía a la final del Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana y así llegar de la mejor forma posible.

Ante esta petición, Beccacece hizo caso omiso a esta petición y utilizó a Alan Franco en dicho partido, la que tuvo una consecuencia más que importante y que generó la molestia de Jorge Sampaoli.

Alan Franco está lesionado y es duda para la final

El volante ecuatoriano del Atlético Mineiro salió lesionado en el duelo entre Ecuador y Nueva Zelanda, situación que hizo estallar a todo el Atlético Mineiro y en particular a Jorge Sampaoli, quien perdería a uno de sus importantes jugadores para al final.

El jugador fue sometido a exámenes tras lo que son estas molestias físicas, las que arrojaron una lesión, la que tiene hoy en día a Alan Franco con un pie y medio fuera de esta final de la Copa Sudamericana.

De esta forma, Sampaoli deberá lidiar con un importante dolor de cabeza para lo que será su onceno de esta tarde, en la que no podrá contar con uno de sus jugadores fundamentales tras no haber recibido una manita de su ex compañero de labores, Sebastián Beccacece.

En Síntesis…