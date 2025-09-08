La Selección Chilena ya no tiene absolutamente nada que hacer en las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026, pero de igual manera este martes tendrá que cerrar su participación recibiendo a Uruguay en el Estadio Nacional.

Nicolás Córdova pretende hacer modificaciones respecto al equipo que paró en el Estadio Maracaná y una de las grandes sorpresas es que Paulo Díaz no aparece en ninguno de los dos equipos que ensayó, según reporta ADN Deportes.

La primera escuadra estuvo compuesta por Thomas Gillier en el arco; Ian Garguez, Iván Román, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en defensa (este último alternando con Esteban Matus; Rodrigo Echeverría (quien alternó con Ignacio Saavedra), Felipe Loyola y Luciano Cabral en el mediocampo; Maximiliano Gutiérrez, Ben Brereton y Alexander Aravena en el ataque.

¿Assadi titular en La Roja? | Foto: Photosport

La segunda formación que ensayó, eso sí, tiene más pinta de que será la estelar y la que enfrentará al equipo que llega dirigido por Marcelo Bielsa y que ya está clasificado a la cita mundialista.

Lawrence Vigouroux en portería; Fabián Hormazábal, Daniel González, Rodrigo Echeverría y Gabriel Suazo en defensa; Vicente Pizarro, Javier Altamirano y Lucas Assadi en el mediocampo; Gonzalo Tapia, Bruno Barticciotto y Lucas Cepeda en el frente de ataque.

Así las cosas, habrá que esperar a este día martes para ver por cuál de las dos formaciones se decide Nicolás Córdova para que, al menos, La Roja se pueda despedir con un triunfo de unas Clasificatorias que fueron nefastas de principio a fin.

Chile en la tabla

Chile marcha en el último lugar de las Clasificatorias mundialistas con 10 puntos, necesitando de una victoria y que Perú caiga en su compromiso para no rematar en el último lugar como en el camino a Corea y Japón 2002.