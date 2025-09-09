La selección de Uruguay oficializó su formación para medirse ante Chile en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, un encuentro que tendrá un condimento especial: el regreso de Marcelo Bielsa al Estadio Nacional, catorce años después de haber dirigido al ‘Equipo de Todos’.

Ante la selección chilena, el ‘Loco’ no podrá contar con cuatro jugadores que fueron titulares en el triunfo ante Perú: Mathías Olivera, suspendido por amarillas, y los desafectados Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Facundo Pellistri.

Una de las principales dudas de los ‘charrúas’ estaba en la portería, ya que la lesión de Sergio Rochet obligó al entrenador argentino a darle minutos a Santiago Mele.

En el inicio de las Clasificatorias, Uruguay venció 3-1 a Chile en Montevideo (Photosport).

En defensa, Bielsa también presentó cambios en los dos laterales: Nahitán Nández irá Guillermo Varela por derecha y Matías Viña reemplazará al suspendido Mathías Olivera.

En el mediocampo, Manuel Ugarte jugará con Federico Valverde y Rodrigo Betancur. El centrocampista del Manchester United reemplazará a Giorgian De Arrascaeta.

Finalmente, en delantera el Loco también dispuso cambios: Darwin Núñez vuelve al once inicial tras cumplir una fecha de sanción, mientras Cristián Olivera reemplazará a Facundo Pellistri. El que repetirá titularidad será Brian Rodríguez.

el equipo de Uruguay para enfrentar a Chile sería con Santiago Mele en el arco; Nahitan Nández, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres y Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur; Cristian Olivera, Darwin Núñez y Brian Rodríguez.