Este martes 9 de septiembre se terminan por fin las traumáticas Eliminatorias Sudamericanas y donde la selección chilena recibirá a Uruguay en el Estadio Nacional cuando el reloj marque 20:30.

Será el segundo partido de Nicolás Córdova en esta nueva oportunidad como bombero, algo que ya hizo cuando Eduardo Berizzo fue cesado de su cargo antes que llegara Ricardo Gareca.

El DT interino dio una extensa conferencia de prensa donde se puso el parche antes de la herida asegurando que él no podía ser analizado, ni cuestionado por lo que pase ante Brasil y Uruguay, algo que no le gustó nada al periodista de Radio Agricultura, Cristián Caamaño.

“Si al final Nicolás Córdova ha querido estar en todas, tienen que juzgarlo por todo lo que ha hecho, no por lo que él quiera que lo juzgan. Siendo el encargado del desarrollo del fútbol joven ha tomado un montón de responsabilidades como entrenador. ¿Cómo no se dio cuenta antes de que faltaba un DT en la estructura de selecciones chilenas?”, pegó de entrada el comunicador.

Agregando sobre todo a la hora de los análisis que “ante los ojos de los dirigentes también se tiene que evaluar el manejo, el como se trata de implementar una idea con los días de trabajo. O sino… ¿Para qué Córdova quiere estar en la adulta o en todas las selecciones?”.

Caamaño deja en claro que el discurso del entrenador de la selección chilena, no le gusta para nada. “Lo que hace Nicolás Córdova es tener un traje para la adulta, Sub 23 y Sub 20, cuando se supone que él venía para otro trabajo. Él venía para el desarrollo del fútbol joven tras su experiencia en Qatar y en Italia, con sus años de trabajo en la Primera División de Chile y Perú”.

Cristián Caamaño critica duramente a Nicolás Córdova.

¿Cómo se mide a Nicolás Córdova?

Cristián Caamaño cierra todo con un “¿Al final por qué se le va a medir a Córdova? ¿Por su trabajo de escritorio, por lo que hizo en la Sub 20, por lo que hizo en la Sub 23 o por lo que hizo en la adulta? Son demasiados los trabajos que ha tenido como para que solamente se les juzgue por uno”.