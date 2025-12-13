La WWE vuelve a encender la emoción con el Saturday Night’s Main Event 2025, el evento especial que promete cerrar con broche de oro la temporada para los fanáticos de la lucha libre.

Este año, la atención está puesta en la última pelea de John Cena, considerado por muchos como el más grande en la historia de la compañía y 17 veces campeón del mundo.

Por última vez se escuchará la famosa canción “My Time Is Now” cuando Cena entre al cuadrilátero para enfrentarse al austriaco Gunther, quien ha sido campeón del mundo en dos ocasiones.

Este evento paralizará a todos los fanáticos de la WWE | FOTO: Elsa/Getty Images

La expectativa en todo el mundo es altísima, ya que este combate promete ser un espectáculo lleno de adrenalina y emociones históricas.

Horario en Latinoamérica:

19:00 horas – México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

– México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 20:00 horas – Colombia, Perú, Panamá y Ecuador.

– Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 21:00 horas – Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

– Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 22:00 horas – Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Cómo y dónde ver GRATIS: