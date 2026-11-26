Red Bull y Ararat se enfrentan este jueves 26 de noviembre en el Red Bull Arena por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Red Bull recibe a Ararat este jueves 26 de noviembre desde las 14:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Red Bull Arena. Red Bull viene de caer 0-2 ante Anderlecht y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Ararat viene de caer 2-3 ante Torreense y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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